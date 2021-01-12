"جانتس" يعترف: نتنياهو خدعني .. شاركت مُخالف وعود متسلسل

اعترف رئيس حزب أزرق أبيض، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بالتناوب بيني جانتس أنه أخطأ من خلال انضمامه إلى حكومة نتنياهو قائلاً :"بيبي خدعني، لقد خدعكم، وخدع مرات عديدة، صافحت الرجل الذي تعهدت باستبداله، صافحت مخالف وعود متسلسل، لأن دولة إسرائيل في حرب، وانا قبل كل شئ جندي لها، أخطأت.مضيفاً :"في الوقت الذي انهارت بها عشرات الالاف المصالح ومئات الاف الأشخاص بقوا بدون مصادر رزق، بيبي كان مشغولاً بترتيب مزايا ضريبية لنفسه بالملايين... في الوقت الذي يهدد به الوباء حياتنا كلنا، هو مستمر بالتحريض، التقسيم، الخلاف وتفكيكنا من الداخل".كما طالب رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس توحيد معسكر الوسط- يسار وقال :"لابيد، حولداي، بوغي، شيلاح، ليبرمان، هوروفتش...تعالوا نجتمع، نتباحث ونجد الطريق"، وأضاف في مؤتمر صحفي :"اطالب كل من تهمه إسرائيل، كل من لا يذهب مع بيبي، التنازل عن الأنا، وندخل من غد إى غرفة لنتناقش ونبحث عن الحلول، ونتوحد من أجل دولة إسرائيل، بدون الانا وترسبات الماضي، انا مستعد أن أضحي أكثر حتى يذهب بيبي"، وأضاف:" ما يهم ليس موقعي، المهم أن نتأكد أن نتنياهو سينهي منصبة رئيسا للحكومة، ونحن سنقود الحكومة القادمة بطريق موحدة تحترم جميع مواطني إسرائيل".