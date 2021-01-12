موقع وزارة التموين لإضافة المواليد على البطاقة 2021





خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020 وننشر لكم هنا في الدستور ضمن خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 12-1-2021 موقع وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على البطاقة 2021 www.tamwin.com.eg ، وذلك فقا للمنظومة الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين ليتمكنوا من صرف السلع الغذائية المدعمة من الدولة.

1 - تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية بوابة دعم مصر ( www.tamwin.com.eg ).



2 - اختيار خانة خدمات تموينية.



3 - اختيار كلمة (إضافة المواليد الجدد).



4 - كتابة رقم بطاقة التموين في الخانة المخصصة لها.



5 - كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي،...).



6 - ستظهر رسالة بها كافة البيانات المسجلة لصاحب البطاقة.



7 - اختيار تحديث بيانات.



8 - كتابة بيانات الطفل المراد إضافته كاملة (الاسم، صلة قرابته لصاحب البطاقة، رقمه القومي،...).



9 - تحميل المستندات المطلوبة للتقديم والضغط على زر الحفظ.



شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا



كما وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط وضوابط لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين لصرف مقرراتهم:-



1 - أن يكون صاحب البطاقة ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم من الدولة.



2 - أن يكون المضاف نجل صاحب البطاقة التموينية.



3 - ألا يكون الطفل المضاف من المستحقين للدعم من الدولة وغير مستبعد قبل ذلك من البطاقة التموينية.





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من هنا| تقديم طلبات ترقيات المعلمين 2021 عبر موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين قبل معرفة خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020، يجب أن يدرك المتقدم بطلب الإضافة مدى حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، حيث شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة لفحص طلبات إضافة المواليد الجدد ووضع تقرير عن حالة الطلب من الاستحقاق من عدمه وفقا للشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة ومراجعة البيانات المدونة في طلب الإضافة وتسجيل ذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة ليستطيع مقدم الطلب متابعته إلكترونيا، وتقديم التظلم في حالة وجود شكوى من قرار اللجنة إلكترونيا أيضا عن طريق نفس الموقع المخصص للخدمات التموينية. قبل معرفة خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020، يجب أن يدرك المتقدم بطلب الإضافة مدى حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، حيث شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة لفحص طلبات إضافة المواليد الجدد ووضع تقرير عن حالة الطلب من الاستحقاق من عدمه وفقا للشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة ومراجعة البيانات المدونة في طلب الإضافة وتسجيل ذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة ليستطيع مقدم الطلب متابعته إلكترونيا، وتقديم التظلم في حالة وجود شكوى من قرار اللجنة إلكترونيا أيضا عن طريق نفس الموقع المخصص للخدمات التموينية.

شهد محرك البحث العالمي جوجل كثافة في السؤال عن موقع وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على البطاقة 2021، وفتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا عبر موقعها الرسمي في هذا التقرير يستعرض الدستور خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020، وكيفية حذف وإضافة الأفراد.