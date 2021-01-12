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تقارير ومتابعات

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2021 وكيفية الحصول على شهادة مزاولة المهنة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:26 م
الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين
شيماء حسين
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يبحث الكثير من أعضاء هيئة التدريس بجميع المدارس الحكومية حاليا عن رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2021، وكيفية الحصول على شهادة مزاولة المهنة إلكترونيا، والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل في الآونة الأخيرة خاصة عقب فتح باب التقديم عليها في يوم 17 يناير الجاري، لذلك يستعرض الدستور رابط الأكاديمية وخطوات الحصول على الشهادة إلكترونيا.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن للمعلمين من خلاله الحصول على شهادة حتى يتمكنوا من مزاولة المهنة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تعقد الأكاديمية ورشة عمل يحضرها خبراء التعليم من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والمجالس الاستشارية تهدف إلى استحداث آليات التدريب والتطوير مهرات المدرسين ويحصلون من خلال هذا التدريب على شهادة صلاحية مزاولة المهنة تكون بديلا عن منظومة الترقية المتبعة حاليا.

المستندات المطلوبة للتقديم في ورشة عمل الأكاديمية

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لترقية المعلمين المستحقين الحصول على شهادة مزاولة المهنة، وذلك يتطلب حضور ورشة عمل في الأكاديمية المهنية وتقديم الأوراق التالية:-

الحصول على نسخة من شهادة قياس مستوى المهارة

صورة بطاقة الرقم القومي للمعلم المستحق للترقية 

صورة من عقد المعلم المساعد مستوفاة لكافة الشروط

اجتياز برنامج التطبيقات التربوية

2 صورة شخصية حديثة 

حوالة بريدية بمبلغ ثلاثون جنيها وعشرة قروش محولة باسم مدير المديرية التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها المعلم

مدة التقديم لحصول المعلمين على شهادة مزاولة المهنة

يبحث المعلمين حاليا على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2021 وكيفية الحصول على شهادة مزاولة المهنة عقب فتح باب التقديم عليها خلال الفترة من 1 يناير الجاري وحتى 29 مايو 2021، وذلك للحصول على ترقيتهم المستحقة عقب اجتياز برنامج التطبيقات التربوية التي تعقدها الأكاديمية للمعلمين.

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