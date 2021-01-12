«المركزي» يُلزم البنوك بتدعيم مراكزها المالية لمواجهة مخاطر كورونا

ألزم البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المصرية بتدعيم مراكزها المالية وقاعدتها الرأسمالية بهدف مواجهة المخاطر المحتملة، مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، خلال العام الحالي 2021.وقال البنك المركزي - في خطاب وجهه للبنوك صباح اليوم - إنه ألزم البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين، وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، على الصعيدين الدولى والمحلي؛ نظرًا لعدم وضوح الرؤية بشان الموعد المتوقع لانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.ولفت إلى أن القرار يأتي في إطار الدور المنوط به من البنك المركزى للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.ونوه مسئول مصرفي، بأن القرار يأتي لمقابلة أي زيادات في القروض المهمشة للقطاعات التي تضررت بسبب حادث كورونا مثل السياحة والقطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن البنوك أوروبية وأسيوية وأمريكية، أقدمت على تلك الخطوة خلال العام الماضي، ومنعت إجراء أية توزيعات نقدية من أرباح 2019، لتقوية مراكزها المالية في مواجهة كورونا.وبين أن تريث المركزي المصري في اتخاذ هذه الخطوة يعكس قوة البنوك المصرية، لكن الضبابية بشأن فيروس كورونا تجعل من الضرورة اتخاذ تلك الخطوة التحوطية من أية تداعيات قد تحدث خلال الفترات المتبقية من العام خاصة على الصعيد العالمي.وأوضح أن القرار يقتصر فقط على التوزيعات النقدية لكن يسمح للبنوك بإجراء توزيعات مجانية على الأسهم وزيادة رؤوس أموالها.