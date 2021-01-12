ما قبل تنصيب بايدن.. إجراءات وقرارات ومظاهرات مسلحة

◄ مظاهرات مسلحة بالولايات المتحدة حتى يوم التنصيب..

◄ البنتاجون ينشر 10 آلاف جندى.. والحرس الوطنى 15 ألفا لتأمين حفل تنصيب بايدن..

◄ حفل تنصيب غير مسبوق

◄ قرار جديد لأعضاء مجلس النواب الأمريكي ضد ترامب..

تشهد الولايات المتحدة الكثير من الأحداث والتحركات قبيل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والذي سيقام في مبنى الكونجرس في 20 من يناير، وسيشرف على أدائه رئيس المحكمة الدستورية العليا.وترصد "الدستور" التحركات والإجراءات والقرارات الجديدة قبيل حفل التنصيب:وصل لمكتب التحقيقات الفيدرالية معلومات تفيد بأن مظاهرات مسلحة يتم التخطيط لها في الولايات الـ50 بأمريكا بما فيها واشنطن، خلال الأيام القادمة وحتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى الـ20 من الشهر الجارى.وحصلت شبكة سي إن إن الأمريكية، على مذكرة داخلية لمكتب التحقيقات، جاء فيها أن مظاهرات مسلحة يتم التخطيط لها فى الولايات الـ50 فى الفترة من16 يناير إلى 20 يناير، وفي الكونجرس من 17 يناير إلى 20 يناير.وأشارت المذكرة إلى أن هناك تهديدات بثورة مسلحة لو تم الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكى، والذي ينص على أن ذلك ممكن إن كان نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة مع غالبية مسؤولى حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب ومصادرة السلطة منه مؤقتًا.وتصعد الأجهزة الأمنية فى الولايات المتحدة من إجراءاتها قبيل يوم التنصيب، حيث تستعد لاحتمال المزيد من أعمال العنف عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.من جانبه، أكد رئيس جهاز الحرس الوطني الأمريكي، أنه سيتم نشر 15 ألف عنصر للتأكد من تأمين حفل تنصيب بايدن وانتقال سلمي للسلطة، وفقا لمصادر إعلامية.وذكرت شبكة سي إن إن، نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه، أن البنتاجون يعتزم نشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن بحلول يوم السبت المقبل.وأضافت الشبكة أن القوات التي تم تخصيصها بالفعل لحفل التنصيب بدأت بالوصول.ولن يشبه حفل تنصيب بايدن أي احتفال مماثل سابقا، واقتضت الفوضى التى جرت الأسبوع الماضى إجراءات وتدابير وتعزيزات أمنية غير مسبوقة.واستباقا لأي أحداث قد تعكر صفو الحفل، وافق ترامب على إعلان الطوارئ بالنسبة للعاصمة واشنطن من الآن وحتى 24 من يناير الجارى، كما أن واشنطن ستكون في إغلاق كامل يوم التنصيب.كما تتلقى وحدات شرطة العاصمة، التي أعلنت التعبئة العامة في صفوفها، الدعم من وحدات خاصة من وزارتي العدل والأمن الوطني متخصصة بالتدخل السريع وتفكيك العبوات الناسفة والتفاوض على إطلاق الرهائن، والتي قد يصل مجموعها إلى نحو 5 آلاف شخص.وسيتم أيضا رفع حجم المراقبة الجوية لحفل التنصيب والتي توفرها عادة السلطات المحلية والبنتاجون.وحول تأدية القسم الرئاسي، فكما نص عليه الدستور الأمريكي سيؤديه الرئيس المنتخب، وفي هذا العام يؤديه جو بايدن بوصفه الفائز بالانتخابات الأمريكية الأخيرة.ويعد القسم الرئاسي إجباريا لكل فترة رئاسية جديدة، وهو إعلان رسمي ببدء ولاية رئاسية مدتها 4 سنوات.ونص القسم كالآتى "أقسم بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة وسوف أقوم بما في وسعي للحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه".من جانب آخر، وجد عدد من أعضاء مجلس النواب في الكونجرس حلا بديلا لملاحقة ترامب، مع استمرار معارضة الحزب الجمهوري بشكل عام لأي إجراء يؤدي إلى عزله.وكشف النائب الجمهوري، توم ريد، الثلاثاء، أنه سينضم إلى غيره من النواب لطرح قرار يوبخ ترامب بشأن هجوم عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، وأضاف في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز، أنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.يأتي هذا بعدما أفشل الجمهوريون، تبني قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي.من جانبها، اعتبرت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن الجمهوريين يعرضون الولايات المتحدة للخطر عبر تواطؤهم مع ترامب الذي تتهمه بالتحريض على تمرد دامٍ ضد أمريكا على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.