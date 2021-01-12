ضبط 60 مخالفة إشغال وعدم ارتداء الكمامة في مدينة الشروق

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن شن حملة مكبرة لمراجعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الإشغالات أمام المحال والطرق بعدة مناطق بالمدينة، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وبمشاركة شرطة مرافق المدينة برئاسة الرائد عصام عماد.وفي بيان لوزارة الإسكان اليوم، أوضح الغيطي أن الحملة المشتركة بين الجهاز وشرطة المرافق أسفرت عن تحرير 25 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة مع إلزام المخالف بالسداد الفوري للغرامة المقررة، كما استهدفت الحملة رفع الإشغالات بقطاع غرب بمراكز خدمات الأحياء (الأول-الثاني)، ومنطقة الورش وأسفرت عن تحرير 35 محضر إشغال.وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات حرصًا على السلامة العامة والحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة، وفي ضوء توجيهات الحكومة بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.