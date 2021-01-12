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رئيس التحرير التنفيذي
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تنفيذ 37 دورة تدريبية بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:54 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تنفيذ 37 دورة تدريبية بمركز تنمية الموارد البشرية بمشاركة 1206 متدربين، في النصف الثاني من العام الماضي.

وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز، والمستشار المالي،وأمين عام الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الاجتماع بمواصلة استبدال كافة الدورات التدريبية المباشرة بدورات أونلاين وذلك في إطار خطة الجامعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما استعرض ضوابط التدريب بالمركز في ظل تطبيق دورات التحول الرقمي طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن الدكتور منصور عن البدء بدورات الطرق المؤدية إلى التعليم العالي “ الباثواى” وتضم 12 دورة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي، التفكير الإبداعي، مهارات العرض الفعال، كتابة مقترح المشروعات، إدارة الضغوط،مهارات التواصل الفعال، كيفية كتابة السيرة الذاتية،وإدارة المشروعات الصغيرة، وإدارة الوقت والاجتماعات، مهارات التفاوض، وإعداد المشروعات التنافسية، وحل المشكلات واتخاذ القرار.

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