«الملا»: مشروعات جديدة لرفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط البترول

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعيات العامة لشركات أنابيب البترول والغازات البترولية «بتروجاس» والبتروكيماويات المصرية، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»؛ لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 2021 - 2022.وأكد «الملا»، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتوسع في خطوط الشبكة ومستودعات التخزين؛ لضمان استدامة نقل وتوفير الإمدادات البترولية بكفاءة ويسر، مشددًا على أهمية الاستعداد لمواكبة التوسعات فى منطقة الحمراء بالمنطقة الغربية من خلال تنفيذ عدد من خطوط الأنابيب والصهاريج ومستودعات التخزين في المنطقة؛ بهدف إقامة منظومة تداول جديدة تسهم في تحقيق المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.وشدد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى لمشروع الإسكادا الجاري تنفيذه والذي سيتيح التحكم فى شبكة خطوط الانابيب آليًا وبهدف تأمين الخطوط، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية.وطالب بتنفيذ برنامج لرفع كفاءة منطقة مستودعات القطامية باعتبارها منطقة رئيسية أسوة بما تم فى مناطق الإسكندرية وأسيوط ومسطرد، ووجه بتنفيذ مشروع نظام الاسكادا للتحكم والمراقبة آليًا وربط كافة المستودعات ومصانع التعبئة فى مختلف مناطق الجمهورية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعى كأولوية أولى فى منظومة العمل.وخلال جمعية شركة البتروكيماويات المصرية، أكد «الملا»، على أهمية الاستمرار فى تطوير صناعة البتروكيماويات فى ضوء تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات؛ بهدف دعمها ومواجهة المتغيرات التي تشهدها الصناعة والتركيز على زيادة الإنتاج خاصة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التى يحتاجها السوق المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية التي تعتمد مدخلات رئيسية للعديد من الصناعات تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاستيراد وفتح فرص جديدة للتصدير وشدد على أهمية الإلتزام بتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات لضمان التشغيل الآمن والاقتصادي وتحسين الأداء.واستعرض كل من المهندس محمد بخيت رئيس شركة أنابيب البترول والمهندس رأفت عبد الهادى رئيس بتروجاس والدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم ملامح الموازنة التقديرية لعام 20212022.