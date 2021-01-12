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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 12 طن مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية بقرى ملوي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:49 م
مخلفات وصيانة أعمدة
مخلفات وصيانة أعمدة
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا حملات للنظافة وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمدينة والقرى التابعة لها أسفرت عن رفع 12 طن من المخلفات والقمامة وإصلاح وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية.

قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الجهود في أعمال النظافة العامة، ورفع القمامة واستمرار اعمال صيانة ورفع كفاءة اعمدة الأنارة بنطاق المدينة وقرى المركز.

أوضح أسامه سيبويه رئيس قرية الروضة إن الوحدة المحلية لقرية الروضة قامت اليوم باستكمال أعمال النظافة داخل نطاق القرية، حيثُ تم رفع ١٢ طنا من القمامة والتراكمات والمخلفات الصلبة داخل نطاق القرية ونقلها الى الظهير الصحراوى كما تم استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة والمحولات بقرية البياضية وقرية ام تسعة وذلك بواسطة عمال وفني إدارة الإنارة العامة بمجلس القرية والمدينة.

أضاف سند مختار رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات أنه تم تنظيم حملة مكبرة لرفع كافة المخلفات وتمهيد الطرق والشوارع وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بعدد من مواقف السيارات.

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