تركيا تواصل مغازلة الاتحاد الأوروبى: نرى مستقبلنا فى أوروبا

كرر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان السابقة تجاه أوروبا ومستقبل بلاده، في مواصلة لنبرة الغزل التركية للاتحاد الأوروبي منذ أسابيع.وأضاف وزير الخارجية التركي: نرى مستقبلنا في أوروبا ونرغب في بناء هذا المستقبل معا، مضيفًا: عازمون على إجراء الإصلاحات وعلى الاتحاد الأوروبي دعمنا، وفقا لقناة العربية الإخبارية.تأتي هذه التصريحات فيما يلتقي الوزير التركي سفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة اليوم.يشار إلى أن ردوغان كان قد خفف نبرته، وعبر عن الرغبة في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وقال مكتبه السبت الماضي إنه أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال لقائها عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، بأنه يريد أن "يفتح صفحة جديدة" في علاقات تركيا مع الكتلة التي تضم 27 دولة.كما شدد الرئيس التركي على أن من أولويات بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.وكانت العلاقات بين الاتحاد وأنقرة شهدت توترا في العديد من الملفات، سواء فيما يتعلق بعمليات التنقيب في شرق المتوسط أو الملف الليبي، أو المهاجرين، وقد أدت تلك الخلافات لا سيما فيما يتعلق بملف التنقيب عن الغاز في البحر إلى فرض عقوبات أوروبية عدة على تركيا، خلال الأشهر الماضية.