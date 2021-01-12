روسيا: الأرجنتين تسعى لتطعيم 15 مليون شخص بلقاح «سبوتينك V»

قال مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شتينين، إن الأرجنتين تسعى لتطعيم نحو 15 مليون شخص بلقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا.وأوضح شتينين، أن تزويد الأرجنتين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، والذي بدأ في نهاية ديسمبر، سيستمر في الفترة من يناير إلى مارس.جدير بالذكر أن التطعيم باللقاح الروسي في الأرجنتين بدأ في نهاية ديسمبر، وتم تسليم 300 ألف جرعة حتى الآن، ومن المقرر تزويدها بـ5 ملايين جرعة أخرى في يناير، وبأكثر من 14 مليونا في فبراير.كانت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية توقع عقدا تجاريا لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي.وسجلت كل من الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا، والجزائر وفلسطين اللقاح الروسي لاعتماده في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.