1857 إصابة كورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1857 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 241 ألفا و637 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 227 ألفا و208 حالات بعد تسجيل 993 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2820 حالة عقب تسجيل 24 وفاة جديدة منذ أمس.