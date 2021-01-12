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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1857 إصابة كورونا في جورجيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:43 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1857 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 241 ألفا و637 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 227 ألفا و208 حالات بعد تسجيل 993 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2820 حالة عقب تسجيل 24 وفاة جديدة منذ أمس.

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