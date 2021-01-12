إجمالي إصابات كورونا في عمان 130 ألفا و944 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بلغ 130 ألفا و944 إصابة.وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1508 حالات بنسبة 16ر1% فيما بلغ إجمالي المتعافين 123 ألفا و187 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.