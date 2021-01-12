إجمالي إصابات كورونا في عمان 130 ألفا و944 حالة
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:42 م
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أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بلغ 130 ألفا و944 إصابة.
وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1508 حالات بنسبة 16ر1% فيما بلغ إجمالي المتعافين 123 ألفا و187 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.
وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1508 حالات بنسبة 16ر1% فيما بلغ إجمالي المتعافين 123 ألفا و187 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.