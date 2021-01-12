محافظة القاهرة تواصل أعمال رفع كفاءة سوق توشكى في حلوان

تابع الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان بمحافظة القاهرة، وناهد عبد الكريم، سكرتير الحي، سير الاعمال الجارية بسوق توشكي بامتداد شارع منصور، للوقوف على آخر المستجدات فيه الخاصة بتطوير السوق ورفع كفاءته بعد تعرضه لحريق العام الماضي.وشن حي حلوان حملة تطهير وتنظيف موسعة، وتم تكثيف أعمال النظافة بمختلف شوارع الحي، واستهدفت الحملات أعمال نظافة وتطهير وتعقيم بميدان محطة حلوان.وكذلك الشوارع المحيطة بها وشارع حفني أبو جبل، وبمحيط مدرسة عبد الرؤوف حسن، ومدرسة عبد العزيز بن مروان بمنطقة المساكن الاقتصادية، ومنطقة عزبة الوالدة وشارع عمر بن عبد العزيز، وشارع القومية ومنطقة المثلث بحلوان.