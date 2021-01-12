الشرطة البريطانية تتصدى لمنتهكي قواعد مكافحة كورونا

يواجه منتهكو القواعد المرتبطة بالوباء المزيد من الغرامات في المملكة المتحدة، مع تكثيف رجال الشرطة لإنفاذ القواعد وبحث الوزراء لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا.وقال وزير الشرطة والجريمة في المملكة المتحدة، كيت مالتهاوس، عبر محطة تايمز راديو اليوم الثلاثاء: "سوف تكون الشرطة بارزة للغاية من المؤكد أنهم سيتحركون بسرعة أكبر لتنفيذ (القواعد)".وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ما يقرب من 82 ألف شخص توفوا في أنحاء المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، وتزايدت حالات الدخول إلى المستشفيات بنسبة 22% في أسبوع مع ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار.وتدرس الحكومة قواعد أكثر صرامة بشأن السلوكيات الاجتماعية لمواجهة انتشار المرض، ولكن في الوقت الحالي تضاعف الحكومة من تشديد أوامر البقاء في المنزل وإجراءات الشرطة الصارمة.