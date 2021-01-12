ضبط 2841 مخالفة في القطارات والمترو خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة وأمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.أسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن ضبط 2841 قضية وظاهرة سلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3485 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية»، وضبط 125 قضية متنوعة.وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العام فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط قضيتين.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط 1171 قضية تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".