طاقم «ريتسا» ينهي استعداداته لبدء التصوير

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي، خلال الساعات الماضية، من استعداداته لتصوير أحدث أفلامه "ريتسا"، بعد جلسات عمل جمعته مع المؤلف معتز فتيحة والمخرج محمد بكير.واتفق طاقم العمل على بدء التصوير الأسبوع المقبل، ويستمر لمدة شهرين على أن يكون الفيلم جاهزًا قبل عيد الفطر المقبل.الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار من الرومانسية على شاطئ إحدى المدن الساحلية، ويشارك في بطولته النجم أحمد الفيشاوي والفنانين محمود حميدة وعائشة بن أحمد وميريهان حسين وعدد كبير من الشباب، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكري.