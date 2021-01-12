خبير: التدابير المتخذة لمنع تفشى كورونا تساعد على عدم تفشى السلالة الجديدة

أعلن نائب مدير الأبحاث في معهد بحوث علم الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، ألكسندر جوريلوف، أن التدابير المتخذة في روسيا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ستساعد على عدم تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرًا.وقال جوريلوف: "يجري فحص جميع القادمين من الخارج لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، وبفضل هذه الإجراءات تم اكتشاف المريض الروسي المصاب بالسلالة البريطانية على الفور وعزله وأصبح الآن بصحة جيدة".وأضاف أن الحدود مع بريطانيا مغلقة كليا في الوقت الحالي، وستكسر كل هذه الإجراءات سلسلة الوباء وتمنع تفشي السلالة الجديدة في بلادنا، مشيرًا إلى أن السلالة البريطانية هي نوع من عدوى فيروس كورونا، ومن ثم تظل الإجراءات الوقائية كما هي.وكانت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، قد أعلنت الأحد الماضي عن أن مواطنا روسيا عاد من المملكة المتحدة، وتم تشخيص إصابته بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا.