محافظ بني سويف يعزي أسرة المجند محمود حنفي شهيد سيناء

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، يرافقه العقيد وفقي سعد حسن، المستشار العسكري للمحافظة، واجب العزاء في وفاة الشهيد مجند "محمود حنفي محمود عبدالغني"، والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء.وقدم المحافظ تعازيه لوالدي الشهيد بمنزل الأسرة بقرية الزاوية الخضراء مركز الفشن، معربا عن بالغ مواساته لأسرة الشهيد البطل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، والذي جاد بأغلى ما يملك في سبيل واجبه الوطني ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن.وأكد غنيم أن مصر لن تنسى لأبنائها الشهداء تضحياتهم التي ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفاني والإخلاص والتضحية في سبيل تراب وطننا الغالي مصر صفا واحد وقويا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.يذكر أن جثمان الشهيد قد وصل مساء أمس، وتم تشييع الجنازة وسط مشاعر من الحزن والألم التي سادت جموع مشيعي الجنازة من قرية الزاوية الخضراء والقرى المجاورة لها، ووالذين حرصوا على المشاركة في تشييع الشهيد ودفنه بمقابر الأسرة.