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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث الاستفادة من أصول الدولة لإقامة مشروعات تنموية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:55 م
عبدالحميد الهجان
عبدالحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات الأراضي.

ناقش الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للمحافظة، بشكل اقتصادي لتعظيم العائد منها، وإقامة مشروعات تنموية عليها، لا سيما في مدينة القناطر الخيرية، وبنها، وطوخ، وشبرا الخيمة، وباقي مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.

حضر الاجتماع، إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس ناصر النعيمي مدير أملاك المحافظة، والمهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني، وهانم البيطار مدير مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ أبرز الأماكن التي تعتزم المحافظة البدء في تطويرها، ومن بينها مدينة القناطر الخيرية، وجزيرة الشعير بها، والتي سيتم العمل على إعادة تخطيطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك وفق مخطط تنموي للمدينة بما فيها الجزيرة للسعي لتطويرها ووضعها على الخريطة السياحية وجعلها منطقة جذب استثماري وتنموي وسياحي.

كما ناقش المحافظ، استغلال كورنيش مدينة بنها والممشى النيلي في إقامة مشروعات بشكل منظم وحضاري للشباب تسهم في محاربة البطالة، وإيجاد فرص عمل لهم، فضلا عن العائد المادي الذي يعود على المحافظة من خلال تنمية مواردها.

كما بحث المحافظ إمكانية استغلال عدد من قطع الأراضي بمدن المحافظة المختلفة لإقامة إسكان اجتماعي وتكون مكان إقامة حضاري للمواطنين القاطنين بالأماكن العشوائية.

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