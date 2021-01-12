سليمان وهدان يعلن ترشحه على وكالة المجلس: لن أتراجع

أعلن النائب سليمان وهدان، ترشحه على وكالة مجلس النواب، قائلًا إنه مدعوم من حزب الوفد ونوابه.وقال عضو مجلس النواب، في تصريح خاص: "قررت خوض معركة انتخابات وكالة المجلس، ولن أتراجع عن تلك الخطوة".وردًا على سؤال عن دعم حزب مستقبل وطن لبعض المرشحين الآخرين وهم النائب محمد أبوالعينين والنائب أحمد سعد الدين، قال وهدان هذا يعود لهم ولكني سأخوض معركة الوكالة تحت أي ظرف، وهذا حق أصيل لي وللنواب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يرونه مناسبًا لهذا المنصب.