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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية لـ أردوغان: أنت لا تصلح رئيسًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:34 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع جمعية الحزب: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغفل عن الفقر المدقع الذي وصلت إليه تركيا الان.

وتابع موجها حديثه لأردوغان: عليك أن تفكر في كيفية حل مشكلة البطالة بدلًا من التعامل مع رئيس مقاطعة اسطنبول وبدلًا من التعامل معي، عليك أن تعرف كيفية حل مشكلة النساء اللواتي يجمعن الطعام من القمامة ويعطيها لأولادهم.

وأضاف أوغلو: القصر لا يرى تركيا التي يعاني أهلها أهل القصر الرئاسي في معزل عن الشعب التركي، وتابع ساخرا: أعلن معهد الإحصاء التركي (TurkStat) أن البطالة قد انخفضت في عام 2021، إنها حقا كوميديا ​​كاملة، وتابع موجها حديثه لأردوغان ألا ترى جوع وبؤس الملايين؟

وأضاف: الانتخابات لا تجعل الشخص رئيسًا، وهذه الحقيقة يجب أن تعرفها يا أردوغان، لكي تصبح رئيسًا للجمهورية، عليك أن تقرأ القسم في البرلمان في المادة 103 من الدستور، وسيؤدي قسمك، طالما التزمت بهذا القسم، فأنت رئيس لـ 83 مليون شخص، ولا يمكن لأحد الاعتراض، ولكن هل التزمت بهذا القسم؟

وأضاف: من الخطأ مناداتك بالرئيس، أنت زعيم حزب العدالة والتنمية، سيد أردوغان ماذا يعني لك الشرف والشرف؟ العالم كله يكافح من أجل الشرف.

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