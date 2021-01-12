مدير أمن أسيوط الجديد: تكليفى بالمنصب فى هذا التوقيت قيمة معنوية كبيرة

قال اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر الجديد، إنه سينفذ بداية من اليوم الثلاثاء، قرار تكليفه بمنصبه.وأضاف «عبدالحميد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قدومه للأقصر وتوليه المنصب في هذا التوقيت الذي يتزامن مع احتفالات عيد الشرطة؛ يمثل له قيمة معنوية كبيرة للغاية.أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات محدودة تضمنت تولي اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، خلفًا للواء عصام ياسين.يذكر أن اللواء خالد عبدالحميد، كان قد تدرج بين العديد من المناصب من بينها العمل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، ورئيسيًا لمباحث البحيرة، ومفتشا للأمن العام بالقاهرة، ووكيلًا لمباحث الوزارة، كما تولى منصب حكمدار مديرية أمن السويس، ومساعد مدير مصلحة الأمن العام لوسط الدلتا.