إزالة 31 عقارا بمنطقة المسبح.. وتسكين 35 أسرة بالأسمرات

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الإزالة الجارية بحى الخليفة للعشوائيات المقامة بالقرب من كوبرى السيدة عائشة لليوم الثالث على التوالي وقد استمرت أعمال الإزالة بجوار مسجد المسبح الأثري.وأوضحت نائب المحافظ أنه تم حتى الآن إزالة ٣١ عقارا وتسكين ٣٥ أسرة على الفور بحي الأسمرات وجارٍ الاستكمال تحت إشراف اللواء عارف عبد العزيز وبمعاونة القيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بحى الخليفة والمنطقه الجنوبية.تأتى أعمال الإزالة الجارية لاستكمال خطة التطوير التى تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية والتى تتم بإشراف مباشر من المهندسة جيهان عبدالمنعم والتى تستهدف الارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة وسكن راقى بمجتمع متحضر ويتمتع بكافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضارى وبعيدا عن العشوائيات.