رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب إفريقيا تغلق حدودها بعد طفرة في حالات كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:42 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
قررت جنوب إفريقيا إغلاق المراكز الحدودية المفتوحة مع الدول الأخرى حتى 15 فبراير المقبل، في ضوء الارتفاع الحاد في حالات (كوفيد-19) في البلاد.

وعزت مصادر رسمية قرار إغلاق الحدود مع الدول الأخرى إلى رحلات العطلات الواسعة النطاق ما أحدث طفرة في الوضع الوبائي، كما أكدت على جهود الدولة في التفاوض للحصول على جرعات من لقاح كورونا.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء: "هناك العديد من المفاوضات الواعدة مع عدد من الشركات المصنعة المختلفة التي لا تزال بحاجة إلى الانتهاء.. لقد حصلنا حتى الآن على 20 مليون جرعة ليتم تسليمها بشكل أساسي في النصف الأول من العام".

من جانبه، أوضح ديفيد مخورا رئيس وزراء مقاطعة جوتنج (إحدى المقاطعات الكبرى في البلاد والأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتضم مدينتي جوهانسبرج وبريتوريا) خطورة الأزمة الصحية، مشيرًا إلى تسبب سلالة الفيروس الجديدة في تفاقم الوضع السيئ بالفعل، إذ تشهد المستشفيات كثافة حتى أن بعض المصابين يتلقون العلاج في حقول خارج مباني المستشفيات.

وأكد أن الأعداد وأرقام الدخول في المستشفيات تضاعفت في كل مكان في الأيام السبعة الماضية فقط.

يذكر أن جنوب إفريقيا عادت إلى فرض قيود الوقاية من فيروس كورونا، مثل تقليل نسبة الحضور في العمل، وفرض حظر التجول، والحد من الحضور في التجمعات العامة، وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1.2 مليون حالة إصابة مؤكدة، أي أكثر من 30٪ من جميع الحالات في إفريقيا التي تجاوز إجمالي عددها 3 ملايين هذا الأسبوع.

موضوعات متعلقة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ وهاني سعيد

الصور

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الحكومة تنفي التراجع عن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

اليابان تؤكد التزامها بإقامة أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو 2021

فريق أبحاث إيطالي يبحث مؤشرات جديدة عن مصدر فيروس كوورنا

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة