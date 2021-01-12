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مصر

المهنية للمعلمين تعلن خطوات الحجز والتدريب لدورات القيادة الإشرافية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:45 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالجيزة عن خطوات الحجز والتدريب لدورات القيادة الإشرافية، وشملت الخطوة الأولى منها الدخول على رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد http:pat.edu.egplatform، التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم الضغط على زر رقم 2 "تدريب برامج القيادة التربوية".

وأوضحت الأكاديمية، أن الخطوة الثانية الضغط على زر تسجيل بيانات مستخدم جديد.

- الخطوة الثالثة:

كتابة البيانات المطلوبة في الـ13 حقل من واقع صحيفة أحوال المعلم، ثم الضغط على زر حفظ بيانات التسجيل على أن يتأكد المعلم من كتابة الأرقام صحيحة باللغة الإنجليزية.

- الرابعة:

تظهر نافذة بيانات التسجيل من بينها( كود الحجز) الذي يجب أن يحتفظ به المعلم ويحفظة جيدًا، حيث سيتم استخدام كود الحجز لاحقًا للدخول لحجز وأداء التدريب، ولن يتم من ذلك بدونها ثم أضغط على زر صفحة الدخول.

- الخامسة:

تظهر نافذة قم بإدخال كود المعلم وكود الحجز صحيحًا باللغة الإنجليزية ثم الضغط على الزر دخول المستخدم، ليتم حجز موعد للتدريب.

- السادسة:

تظهر نافذة بها بيناتك التي قمت بتسجيلها، اضغط منها على الزر تسجيل دورة جديدة.

- السابعة:

تظهر نافذة اختر منها (اسم الدورة) و(تاريخ الحجز الذي يتم اختيارة من الضغط على الأجندة الإلكترونية) ثم الضغط على الزر تسجيل حفظ موعد.

- الثامنة:

تظهر بيانات المعلم، موضحًا بها الدورة التي تم حجزها وتاريخها، يتم الضغط على زر (fawry)) ثم قم باختيار الدفع (ادفع فوري)، ثم اضغط على زر تأكيد فيظهر رقم الطالب الخاص بالدفع (لابد الاحتفاظ به لاتمام عملية الدفع)، وقم بالتوجه لأقرب ماكينة فوري وادفع الرسوم المطلوبة على كود الخدمة 788.

- التاسعة:

في التاريخ والموعد الذي قمت بتحديده قم بالدخول على المنصة عن طريق الرابط http:pat.edu.egplatform، ثم الضغط على رقم 2.

- العاشرة:

تظهر نافذة قم فيها بإدخال كود المعلم وكود الحجز ثم أضغط على زر دخول المستخدم.

- الحادية عشر:

اضغط على زر(عرض) تظهر تعليمات التدريب لابد من الاطلاع عليها جيدًا واتباعها، ثم الضغط على مربع قرات التعليمات والضغط على زر موافق لبدأ انشطة التدريب.

- الثانية عشر:

يبدأ التدريب ويظهر النشاط المستوى الأول من إجمالي 5 مستويات أنشطة قم بقرأتها جيدًا وفي نهاية النشاط الخامس يظهر زر الانتقال لتحديد موعد الاختبار يتم الضغط عليه بعد إنهاء التدريب والاطلاع الكافي على الماده العلمية.

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