«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة بفرع ثقافة البحر الأحمر محاضرة بعنوان "طرق مواجهة الإرهاب"، والتي بثتها مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أونلاين للمحاضر محمد سعيد، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة، للتوعية بمخاطر الإرهاب.وأوضح المحاضر عدة نقاط أهمها، أنه لا بد من وضع استراتيجية للقضاء على الإرهاب وضرب أهدافه بعيدة المدى، وهذا لن يتم إلا من خلال منهج يعلم أولادنا أسس التفكير العلمي، لأن الإرهابيين يصطادون من يسلمون بكل ما يقال لهم وأذهانهم مغيبة أو غير قادرة على التمييز والتحليل، بجانب ثقافة تنتصر للقيم الإيجابية والمعتدلة، ومن خلال الإصلاح ديني، وإلى جانب كل هذا يجب أن تكون هناك خطة لتنمية مجتمعاتنا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا لأن الإرهاب يقتات على الفشل.نظم بيت ثقافة القصير ورشة لتعليم تفصيل بنطلون للمبتدئين مع المدربة زينب عبدالكريم، التي قامت بتعليم المتدربات تفصيل البنطلون قص وخياطة، كما بثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية أونلاين، لتصميم مجسمات فنيه بمناسبة العام الجديد، نفذها إبراهيم علي مستخدمًا ورق فوم وناصبيان وورق زينة لتصميم المجسمات المختلفة.