«الأمن العام» يضبط 221 سلاحا ناريا و286 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 221 قطعة سلاح ناري، و286 قضية مخدرات، وتنفيذ 79 ألف و641 حكما قضائيا متنوعا.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.