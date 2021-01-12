«الأمن العام» يضبط 221 سلاحا ناريا و286 قضية مخدرات
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:20 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 221 قطعة سلاح ناري، و286 قضية مخدرات، وتنفيذ 79 ألف و641 حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.