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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بالمجان في الوادي الجديد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:19 م
أطراف صناعية
أطراف صناعية
محمد مهدي
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أعلنت جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية عزب القصر التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة تركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الحركية بالمجان.

وأكد عادل سيف عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية بعزب القصر، على الراغبين الاستفادة من هذه المبادرة لتركيب الأجهزة التعويضية سرعة التوجه لمقر الجمعية لملئ الاستمارة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة مدعومة بصورة البطاقة الشخصية وصورة كارت الكشف الطبي عن الأمراض المزمنة التابع لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الامراض المزمنة "100 مليون صحة" وصورة التقرير الطبي للحالة

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن وبتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبمتابعة محمد العديسي وكيل وزارة التضامن بالاهتمام بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في أولوياته حتى أنه أعلن عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل.

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