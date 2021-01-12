فحص بلاغات التغيب للوصول لهوية جثتي أطفيح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحليل الحمض النووي لجثتين متحللتين تم العثور عليهما بصحراء أطفيح بجنوب محافظة الجيزة.كما قررت فحص بلاغات التغيب لكشف غموض الحادث، والتحفظ على الأسلحة المضبوطة فى الواقعة والمواد المخدرة.وتبين من مناظرة أحمد رأفت مدير نيابة الصف وأطفيح، أن الجثتين لشخصين في حالة تحلل تام، يرتديان ملابسهما، ولا توجد بحوزتهما أي إثبات شخصية لهما.كما تبين من خلال معاينة مصنع الحشيش المخدر، العثور على أدوات تستخدم فى التصنيع، بالإضافة إلى 64 طربة من المخدر، وتم العثور أيضا على أسلحة نارية مدفونة أسفل العشة، عبارة عن 7 أسلحة "أر بي جي"، وسلاحين جرينوف، وسلاح آلي.وتوصل رجال المباحث لهوية عدد من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة، وتبين أنهم من الأعراب، ينتمون لعائلة كانت تقيم بمكان الحادث في الصحراء وغادروا المكان منذ أشهر، وجارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة للقبض على المتهمين.ويكثف مباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثتين مدفونتين بمنطقة صحراوية بأطفيح، وتم العثور بجوارهما على "عشة" تحتوى على (مصنع لإنتاج مخدر الحشيش، بالإضافة إلى ترسانة أسلحة عبارة عن 7 أسلحة أر بى جي، و2 جرينوف، وسلاح آلي).