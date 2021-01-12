17 يناير.. دورة في إدارة الأزمات والتفاوض للمحامين بـ«أكاديمية ناصر»

أعلن ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، المشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا المقدمة للمحامين، عن موعد انعقاد دورة في إدارة الأزمات والتفاوض للسادة المحامين ممن اجتازوا دورة الاستراتيجية والأمن القومي بالأكاديمية.وقال «حنا»، إن موعد انعقاد الدورة هو 17 يناير الجاري، بعد أن انتهى الحجز فيها، من المحامين الذين اجتازوا دورة الاستراتيجية والأمن القومي.وتكون على مدار أسبوعين (مكثفة)، أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للمحامين، توفر أتوبيسات خاصة لنقل السادة للمحامين من أمام مبنى النقابة العامة إلى مقر الأكاديمية.