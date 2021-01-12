9294 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت وزارة الصحة التشيكية 9 آلاف و294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.وذكر "راديو براغ الدولي" اليوم الثلاثاء أن هذا يعد اليوم الثاني على التوالي الذي يتم فيه تسجيل عدد منخفض من الإصابات الجديدة بالفيروس.وكان وزير الصحة التشيكي، جان بلاتني، قد أكد صباح اليوم أن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد غير وارد حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.. وأنه لا يستبعد فرض قيود جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد مما يزيد من الضغط على النظام الصحي.