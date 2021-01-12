محاكمة المتهمين بترويج المواد المخدرة فى بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "خالد. ع"، "سيد. م"، "مازن. م"، عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، و360 كيسا من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بمدينة بدر، كما أقر المتهمون بترويجهم المواد المخدرة بقصد التربح والكسب غير المشروع منها.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط قسم شرطة بدر تفيد بقيام 3 أشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم علي كمية من المواد المخدرة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.