64 إصابة جديدة بكورونا في مالي

سجلت وزارة الصحة المالية 64 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الثلاثاء- أنه تم إجراء 886 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 35 حالة شفاء من الفيروس التاجي.وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 7 آلاف و664 إصابة وعدد الوفيات 299 حالة.