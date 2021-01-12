طمعا في أموالها.. سيدة و3 عاطلين يقتلون مسنة في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مسنة قتلت داخل مسكنها في مدينة شبين الكوم.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة شبين الكوم بالعثور على جثة ربة منزل مسنة، بالشقة محل سكنها موثقة اليدين والقدمين ولا توجد بها إصابات ظاهرية وبعثرة محتويات الغرفة وسلامة منافذ الشقة.وو تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص «ربة منزل، وزوجها، وشقيق زوجها، ونجل شقيقتهما»، واختبائهم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض "مطواة".بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة ترددها على المجنى عليها لقضاء احتياجاتها وعلمها بإتفاقها مع مالك العقار سكنها على ترك شقتها نظير مبلغ مالي، عقدت العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مُخططها قامت بالاتفاق مع باقى المتهمين وأبلغتهم بمكان اخفاء المجنى عليها لأموالها.وأضافت المتهمة بقيام باقى المتهمين بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى العقار محل الواقعة حيث صعد إثنين من المتهمين للشقة سكنها، وانتظرهما الثالث بمكان عمله لمراقبة الطريق وطرقا على باب الشقة مدعيان إرسال المتهمة الأولى بعض الأغراض لها وعقب فتحها الباب دخلا للشقة وأوثقاها.و خنقها المتهم الثاني حتى أودى بحياتها واستوليا على مبلغ مالي، مصوغاتها الذهبية وتبين لهم عدم تحصلها على المبلغ المالي المُشار إليه وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المستولى عليه وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.