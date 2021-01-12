الإمارات وقبرص توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

أكد وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي عمق العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين الإمارات وقبرص.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، ونظيره القبرصي شارالامبوس بيترديس، عبر الاتصال المرئي.من جهته، أكد وزير الدفاع القبرصي أهمية الشراكة مع الإمارات في مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاعي المشترك، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.