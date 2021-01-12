أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية وقضية مخدرات

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، أدوات منزلية، عقاقير طبية خلال 24 ساعة.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 42 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، وتحرير 1424 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 217 حكمًا قضائيًا متنوعًا.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.