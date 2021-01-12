«الثروة السيادي التركي» يتحول إلى صندوق ديون

قالت صحيفة "سوزكو" التركية إن صندوق الثروة السيادية التركي تحول إلى أكبر مصدر تمويل في البلاد بعد أن تحولت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى حالة سلبية.وقال نديم تركمان، كاتب في سوزكو ومتخصص في الضرائب: لقد تلقت الميزانية العمومية للصندوق ضربة كبيرة في عام 2019 وتفاقمت تلك المشاكل المالية العام الماضي حيث أُثقلت عليه المزيد والمزيد من الديون وتراجعت الإيرادات.يأتي هذا فيما انخفض صافي ربح الصندوق بنسبة 48 في المئة سنويًا إلى 8.85 مليار ليرة (1.19 مليار دولار) في عام 2019.وتابع تركمان: إن الوضع المالي للبنوك التي يسيطر عليها الصندوق - والتي تشمل البنوك الثلاثة الرئيسية التي تديرها الدولة - ربما أدى إلى تدهور حاد في الميزانية العمومية للصندوق في عام 2020، وقال إن معظم الديون في الصندوق تعود إلى هذه الشركات وآجال استحقاق هذا الاقتراض قصير الأجل إلى حد كبير.فيما يقول سياسيون ومعارضون: إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد أخذ الشركات التي تديرها الدولة بعيدًا عن الرقابة البرلمانية، وبالتالي أصبحت ميزانياته غير شفافة.وفي سياق متصل قال أوزغور كارابات، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي: إن الصندوق غرق في "مستنقع من الديون" منذ إنشائه، وتابع: إن القليل من التفاصيل معروفة عن الأوضاع المالية الحالية للصندوق، لكن قروض ضخت في الاقتصاد في 2020، ما يعني أن النظام المصرفي مدين بـ 3.77 تريليون ليرة مقارنة بـ 2.73 تريليون ليرة في 2019. وقال إن أزمة الديون يمكن أن تستمر هذا العام.