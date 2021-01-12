الزملوط يتابع أعمال استكمال الإنشاءات بمركز حسن حلمي لذوي الهمم

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، أعمال استكمال الإنشاءات بمركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة، ومحمد العديسي وكيل وزارة التضامن بالخارجة.حيث تضم أعمال توسعة المركز إنشاء قاعة حفلات وعددًا من المحال التجارية لدعم موارد المركز، وإنشاء مسرح لعرض أنشطة رواد المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة.حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء أعمال الإنشاءات الملحقة بالمركز واستكمال منظومة الطاقة الشمسية.الجدير بالذكر أن محافظ الوادي الجديد قد وجه بالعمل على التوازي في إنشاء الملاعب والأسوار مع إنهاء التشطيبات النهائية بالمنشآت والمرافق الجاري تركيبها، مشددًا بضرورة مراعاة تجهيز المكان بألعاب أطفال تتناسب مع طبيعة المترددين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه أيضًا بإقامة معرض بمدخل المركز لعرض وتسويق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع لوحات إرشادية للتعريف بطريقة استخدام الأجهزة الرياضية وكذلك أجهزة إطفاء الحريق لمواجهة أي طارئ منذ ديسمبر الماضي.