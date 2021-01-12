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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

استخراج تصريح سفر إلكتروني مصر 2021.. الكيفية والشروط

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:10 م
استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر إلكتروني
الدستور
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شهد محرك البحث العالمي «جوجل» كثافة في البحث عن استخراج تصريح سفر إلكتروني مصر بعد عن أعلنت وزارة الدفاع المصرية عن إمكانية الاستعلام عن تصاريح السفر، تصاريح الإعفاء أو أي أمر يتعلق بإدارة التجنيد والتعبئة.

كيفية استخراج تصريح سفر إلكتروني مصر

1 - الذهاب مباشرةً إلى رابط إدارة التجنيد والتعبئة المصري من هنا https:tagned.mod.gov.eg، سوف تلاحظ عدة خانات فارغة يجب تعبئتها ببيانات صحيحة ودقيقة.

2 - اضغط على أذونات وتصاريح السفر.

3 - اختر من القائمة المنسدلة نوع التصنيف وهو موقفك من التجنيد إعفاء – طالب – أدى الخدمة – استثناء.

4 - سجل الرقم الثلاثي، والرقم العسكري.

5 - كتابة الرقم القومي.

6 - تحديد اتجاه السفر أي الدولة التي ترغب في السفر إليها.

7 - بعد الانتهاء اضغط على استعلام.

8 - سوف يظهر لك نافذة أخرى بها رقم الطلب، يجب الاحتفاظ به.

9 - بعد ذلك سيتم مراجعة بياناتك وطلبك من خلال إدارة التجنيد والتعبئة، والمنطقة التابع لها، كي يتم الموافقة أو الرفض على هذا الطلب.

شروط استخراج تصريح سفر إلكتروني مصر

الشباب الذين أدوا الخدمة العسكرية:
1 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو شهادة توضح المعاملة الخاصة بالتجنيد.

2 - تقديم أصل بطاقة الرقم القومي.

3 إرفاق طلب الحصول على تصريح السفر المستخرج بشكل إلكتروني.

الشباب الذين يدرسون داخل مصر

1 أما للطلاب الذين تم تأجيل التجنيد لهذا السبب، يقدم شهادة قيد من (المدرسة، معهد، جامعة).

2 - تقديم الرقم الثلاثى للبطاقة العسكرية (نموذج 6 جند).

3 - إرفاق مدة التأجيل.

الشباب الذين يدرسون خارج مصر

1 - تقديم خطاب يفيد وضعهم التعليمي ويأتي من الإدارة العامة للبعثات والإشراف العلمي والتابع لوزارة التعليم العالي.

2 - إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

3 - يرفق مع الأوراق المطلوبة مدة السفر، وتكون لنهاية العام الدراسي الحالي فقط.

الطلاب الذين يردون السفر في فترة الإجازة الصيفية

1 - هذا التصريح يكون للشباب الذين حصلوا على إعفاء نهائي من هيئة التجنيد.

2 - يجب استخراج قيد عائلي كي تثبت فيها موقف التجنيد للأخوات الذكور.

3 - يتم تقديم القيد العائلي إلى منطقة التجنيد التابع لها.

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