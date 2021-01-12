شقيق محمد صبحي يعلن تعافيه من كورونا

أعلن مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، اليوم الثلاثاء، عن تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا، وخضوعه لعزل منزلي خاص لمدة 20 يوما.وكتب صبحي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أشكر الله أولا وأخيرًا على نعمة الشفاء من كورونا اللعين بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوما عذاب أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة".وتابع: "أشكر أخي وأستاذي الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة الكبيرة نهال عنبر دينامو مجلس النقابة.. أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.. أشكر أشرف زكي.. أشكر إخواتي وأهلي فردا فردا.. أشكر كل زملائي وأصدقائي وكل جمهوري على الفيس بوك بتمام الشفاء بعد أن كنت أري الموت يوميًا وعذاب جسدي منقطع النظير".واختتم قائلا: "أنا الآن في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالي.. أشكركم مرة أخرى ولكم مني جزيل الشكر والاحترام.. ملحوظة عزل منزلي خاص لمدة 20 يوما.. الحمد لله.. الحمد لله".وقال في منشور آخر: "ربنا أنقذني في آخر لحظة وهذه نعمة كبيرة من حبيبي.. ربنا الذي يحفظني دائما.. أصدقائي زملائي أنتم في القلب دائما وروحي دائمًا.. الحمد لله".