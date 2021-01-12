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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:22 م
مذكرات فوزية البنا
مذكرات فوزية البنا
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صدر حديثا كتاب "مذكرات فوزية البنا.. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه" للكاتب الصحفي والباحث السياسي السيد الحراني، عن دار" زين للنشر والتوزيع"، في 170 صفحة من القطع المتوسط.

وعن الكتاب يقول "الحراني" إن السيدة "فوزية البنا" هي الشقيقة الصغرى لـ"حسن البنا" مؤسس جماعة الإخوان ومرشدها الأول، وأيضا زوجة "عبد الكريم منصور" المحامي الذي كان مع البنا ليلة اغتياله ونال حظه من طلقات رصاصها.

وأضاف "الحراني" أن "الصدام الذي وقع بين رجال ثورة 23 يوليو والإخوان دفعها وزوجها للفرار إلى السودان ثم السعودية لتعمل هناك في إدارة تعليم البنات السعوديات ثلاثين عامًا تروي تفاصيلها قبل أن تحال للتقاعد وتعود لتعيش أيامها الأخيرة في القاهرة".

وأشار إلى أن "مذكرات فوزية البنا وردت بها شهادات مهمة ودقيقة للغاية عن الحياة الاجتماعية والأسرية التي خرجت من رحمها الجماعة الإخوانية تهدد سلم الدولة المصرية وأمنها منذ تأسيسها عام 1928 وحتى الآن".

واستطرد: تكشف المذكرات أسرارا خاصة حول مسيرة الإخوان الإجرامية، وأيضا تطرح تفاصيل جديدة حول اغتيال البنا، وما أحاط به من ملابسات، وما تبعه من إجراءات أمنية مشددة في عهد الملكية وحكم البوليس السياسي.

وأكد أنها تطرح ما أشيع حول أن الاغتيال الحقيقي لـ"حسن البنا" جاء على أيدي أطباء مستشفى القصر العيني وليس بسبب الرصاصات المجهولة التي أصابته أثناء خروجه من جمعية الشبان المسلمين، إضافة إلى أن الكتاب يكشف أشياء خفية وخطيرة ومهمة تتناولها تلك المذكرات التي تخرج لأول مرة على عكس المتعارف عليه لإحدى نساء آل البنا.

يذكر أن السيد الحراني تخرّج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، كاتب صحفي وباحث سياسي وروائي مصري، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وعضو سابق بلجنة رصد مخالفات وسائل الإعلام بالهيئة الوطنية للإعلام، وعمل بالعديد من الصحف المصرية من بينها «الفجر، البوابة، مصراوي، المصري اليوم، الوطن، الأهرام، أخبار اليوم».

كما كتب مذكرات «الدكتور مصطفى محمود»، و«الدكتور سعد الدين إبراهيم»، و«الدكتور رفعت السعيد»، ورجل الأعمال «أحمد الريان» بعد خروجه من السجن، والمفكر «جمال البنا»، و«الفنانة ماجدة الصباحي»، و«الفنانة فاتن حمامة»، و«الفنان نور الشريف»، قدم برنامجًا تليفزيونيًّا باسم «مسافر بين الشك واليقين»، وله العديد من المؤلفات، من بينها: رواية «مارد»، «الجماعات الإسلامية من تانى»، «الفيلسوف المشاغب»، «الوثائق المجهولة للإخوان المسلمين»، «ملعون أبو الواقع»، «فلسفة الموت»، و«الإخوان القطبيون».

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