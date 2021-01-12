التحفظ على طن لحوم فاسدة قبل ترويجها بالأسواق في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، التحفظ علي طن "مصنعات لحوم"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.كان مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، لحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على( طن "مصنعات لحوم" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.