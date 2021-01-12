مقابلات المتخلفين عن وظائف التوجيه والإدارة المدرسية بجنوب سيناء الخميس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن عقد لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية لوظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية، الخميس المقبل "للمتخلفين عن الحضور خلال ديسمبر الماضي".وأكد محمد عقل، وكيل الوزارة، في بيان اليوم، أن المقابلات ستبدأ يوم الخميس بداية من العاشرة صباحًا بمقر ديوان المديرية بمدينة طور سيناء.وأكد عقل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة المسافات الآمنة وتجنب الزحام خلال المقابلات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن يكون حضور المتقدمين للوظائف الإشرافية قبل الموعد بنصف ساعة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المتقدمين.