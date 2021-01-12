القصة الكاملة لوفاة مسن فرنسي بفيروس الخفافيش النادر

تصدر فيروس الخفافيش النادر الذي ظهر في فرنسا، منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشف تقرير نشر في صحيفة "ديلي ستار"، عن وفاة متقاعد فرنسي يتجاوز عمره الـ 60 عامًا، داخل مدينة ليموج الفرنسية، جراء إصابته بفيروس الخفافيش النادر، بعد تعرضه إلى مضاعفات حادة أودت بحياته، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذه القصة.- المتقاعد الفرنسي أجرى تحليل كشف إصابته بفيروس الخفافيش الأوروبي من النوع 1 (EBLV-1)، الذي يتم نقله من خلال الخفافيش.-اتخذت الخفافيش من سطح منزله مأوى لها، ما ساهم في إصابته بالعدوى منذ عام.- لم يستجيب للعلاج وتدهورت حالته الصحية، حتى لقى مصرعه داخل مستشفى جامعة ليموج.-تم نقله إلى مستشفى جامعة ليموج في أغسطس من عام 2019، بعد تعرضه للعض أو الخدش من قبل الخفاش الذي كان يعيش أعلى منزله، ما أصابه بالفيروس، الذي لم يسجل وفيات للبشرية منذ 35 عاما.