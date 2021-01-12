«كورونا مش كبدة حمير».. فتح «الفلاح» بعد إغلاقه أسبوعا بالإسكندرية

أعاد حي وسط الإسكندرية، فتح مطعم "كبدة الفلاح" بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، بعد إغلاقه وتشميعه أسبوعا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للحد من فيروس كورونا.وأغلق حي وسط الإسكندرية مطعم كبدة الفلاح خلال حملة مسائية 5 يناير الماضي، ضمن 9 منشآت لمدة أسبوع لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تغريم كل محل 4200 جنيه.وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا، بأنه تم إغلاق المطعم العثور لجنة من مديرية الصحة والطب البيطري على «كبدة حمير» بداخله يقدمها للرواد، ما أدى إلى إغلاقه وتشميعه بالشمع الأحمر.وأكد حي وسط الإسكندرية لـ« الدستور»، أن المطعم أغلق مع عدة منشآت أخرى لعدم الالتزام والإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وليس لـ«ضبط كبدة حمير»، حيث تم رصد خلال الحملة تزاحم بداخل المطعم، بجانب عدم ارتداء الكمامة لبعض العاملين والرواد المترددين على المطعم بما يخالف إجراءات رئيس مجلس الوزراء للحد من فيروس كورونا.كما أكدت إدارة المطعم في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ما تم تداوله بشأن تقديم « كبدة حمير» ليس صحيحا، مشددة أن سبب الإغلاق الجبري لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، على أن يفتح أبوابه مساء الإثنين بعد دفع الغرامة الفورية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.