في ذكرى رحيلها.. جولة في أجمل صور ليلي فوزي (صور)

تحل اليوم 12 يناير، ذكرى وفاة الفنانة ليلي فوزي، ملكة جمال مصر والمشهور بلقب جميلة الجميلات، والتي تتميز بالبساطة في إطلالتها، وطوال تاريخها الفني كانت تحتفظ بتلك الطلة الجميلة الجميلة، وخفة الظل والرقة التي خطفت الأنظار.واعتبر العديد من النقاد والجمهور أنها فراشة جميلة، وفتاة شقية مع تنوع أدوراها وأدائها، وكذلك تربعها على عرش الموضة بسبب إطلالاتها الجميلة وجمالها الساحر، ونصحبكم في جولة لمجموعة من الصور، لنستعرض الجمال والرشاقة والرقة والبهجة في إطلالات ليلي فوزي.