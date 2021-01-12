جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على اتخاذ الجامعة، كافة الإجراءات اللازمة للسماح لطلاب المتميزين للمشاركة فى الموسم التاسع من مهرجان إبداع، والمنافسة فى عدد من المجالات الأدبية والعلمية والفنية، المتضمنة فى وقائع المهرجان.يعد المهرجان، واحدًا من أهم ساحات التنافس التي تشهد مشاركة واسعة سنويًا من معظم الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصةهذا وقد نجح طلاب الجامعة فى حصد عدد من المراكز المتقدمة من المهرجان كل عام والذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظم دوراته المتتالية وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ومن جانبه أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لمشاركة منتخب فريق الفنون المسرحية بالجامعة في مهرجان إبداع " 9 " بعرض فني لمسرحية " العَمى، وهو العرض الذي حرصت إدارة الجامعة على توفير له كافة الإمكانيات اللازمة لضمان خروجه بشكل لائق.