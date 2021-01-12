مصرع عجوز سقط من الدور السادس بطنطا

شهدت منطقة سكة طنطا بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص عجوز في العقد السادس من عمره، إثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزله، نتيجة اختلال توازنه.كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بمصرع (م. ن)، 63 سنة، مقيم بدائرة القسم، إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزله، وتبين من المعاينة أن المتوفى اختل توازنه، وسقط من الطابق السادس أثناء لهوه مع أحفاده بشرفه السطح، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.