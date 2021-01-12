حملات مكبرة لتطهير ورفع مخلفات القمامة لمواجهة كورونا بمطروح

شهدت مدن ومراكز محافظة مطروح حملات مكبرة للنظافة والتطهير والتعقيم وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجهود لرفع أعمال النظافة للشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.وقام مجلس ومدينه الضبعة برفع تراكمات القمامة من شارع مدرسة الإعدادية بنات وشارع مجلس المدينة والشارع الرئيسي وشارع مسجد عباس كما قام قطاع التطهير بالمركز بتطهير مبني مجلس المدينة والمركز التكنولوجي وماكينة الصرف الآلي وفرع البنك الاهلي ومكتب المتغيرات والمكانية.وكثف مركز ومدينة سيوة أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية بوسط المدينة، بالإضافة إلى رش وتطهير مبنى قسم الشرطة، ودورات المياه العامة، وموقف أتوبيس غرب الدلتا، ومركبات المواطنين بنطاق ميدان السوق بالمركز تكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات بمناطق متفرقة بالمدينة شملت شارع المعهد الأزهري وميدان السوق وشارع أنور السادات والرمل وسيدى عبد الرحمن.وفى مدينة الحمام قام قطاع النظافة بالمركز برفع 60 طن من القمامة من القطاع الجنوبي والشرقي والغربي بالإضافة إلى مواصلة أعمال التطهير والتعقيم لكافة الشوارع والمنشات التى يتردد عليها المواطنين بالمدينة.وشن مجلس مدينة مرسى مطروح بحملات مكبرة للنظافة والتعقيم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بعدد من الشوارع والأحياء بالمدينة بالإضافة إلى تعقيم السيارات القادمة للمدينة.جاء ذلك فى أطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة مع استمرار خطة التعقيم والتطهير للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعًا لانتشار الأمراض المعدية وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.